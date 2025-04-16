  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$645
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28248
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan na Starom Aerodromu u zgradi Venture.Stan je ukupne kvadrature 36m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$126,750
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–168 m²
3 obiekty nieruchomości 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 168.0
172,981 – 634,201
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
349,267
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje