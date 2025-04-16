  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$211,250
ID: 28384
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – idealno za život ili investiciju!

Podgorica, Czarnogóra
