  Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$166,653
ID: 28208
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$166,653
