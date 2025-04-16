  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
4
ID: 28405
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
