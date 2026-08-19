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Domy na sprzedaż w Bijela, Czarnogóra

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wille
3
9 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
D2- 1039. Trzypiętrowy dom z pięknym ogrodem w BieliBiela, Boka Kotorska Bay.159m2: -150m od…
$514,498
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Dom 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Dom na sprzedaż w Bijela, Herceg Novi - 162 m ²Przestronny dom rodzinny jest dostępny na spr…
$339,414
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Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
D2-168. Dom z panoramicznym widokiem na zatokę Kotor Dom ma powierzchnię 143 metrów kwadrato…
$457,332
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy zakup willi na wybrzeżu Adriatyku w Zatoce Kotor w miejscowości Bijela (Herceg Nov…
$633,573
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Аталанта
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Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 3/3
D7- 004. Luksusowa willa na zatoce, Bijela, Herceg Novina sprzedażwilla w spokojnej i popula…
$2,23M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Lokalizacja:Dom położony jest w cichej i spokojnej okolicy Bijela, zaledwie 350 metrów od mo…
$377,485
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Agencja
Mbroker
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Bijela, Czarnogóra
Dom
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 233 m²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
$474,367
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Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Opis Herceg Novi, dystrykt Bijela. Willa z basenem Odległość od morza 250 m. Widok na morze …
$681,127
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Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 710 m²
Powierzchnia willi: 200 m2 Powierzchnia działki: 425 m2 Liczba sypialni: 3 Łazienki: 3 Nowa …
$3,80M
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