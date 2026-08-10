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Domy na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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wille
70
214 obiektów total found
Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Na sprzedaż przestronny dom rodzinny 183 m2 na działce 204 m2, położony w cichej i zielonej …
$456,662
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Dom 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$219,621
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Dom 4 pokoi w , Czarnogóra
Dom 4 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Całkowita powierzchnia domu wynosi 88 m2, powierzchnia terenu 227 m2 (dwie oddzielne działki…
$127,172
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TekceTekce
Dom 2 pokoi w , Czarnogóra
Dom 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Powierzchnia domu 44 m2, powierzchnia terenu 103 m2. Wyposażenie: 2 sypialnie, salon połączo…
$64,742
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest zarejestrowany dwupiętrowy dom o powierzchni 100 m2, położony na działce 23…
$138,231
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Agencja
Monteonline
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Dom 5 pokojów w IV proleterske brigade, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
IV proleterske brigade, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom z widokiem na morze, położony zaledwie 200 metrów od plaży. Zarejestrowana powierzchnia …
$138,733
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Doskonały dom rodzinny w cichej okolicy w barze proponuje się na sprzedaż. Dead Deadine Stre…
$368,498
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Monteonline
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Dom 2 pokoi w 36 a, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby mieć piękny dom na Bar Riviera w Czarnogórze, kt…
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 392 m²
Willa w Czarnogórze - na sprzedaż. Jedna z najlepszych willi na wybrzeżu jest na sprzedaż. U…
$2,16M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom w Bar, Czarnogóra
Dom
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 145 m²
🏡 Dom na Lushtitsa Półwysep: Twój odosobniony pobyt z morzem 🌊Wyobraź sobie sobie przytulny …
$159,143
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MONTBEL D.O.O.
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Dom w Bar, Czarnogóra
Dom
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 663 m²
Zapraszamy do rozważenia zakupu działki z widokiem na morze na budowę willi (dom) Plac znaj…
$140,420
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Unikalny dom z przestronnym podwórzem, ułożone jako jedna z najpiękniejszych atrakcji turyst…
$1,77M
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Dom 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Atrakcyjny dom w prestiżowej dzielnicy Bara w centrum miasta jest dostępny na zakup! Dom har…
$789,864
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MONTBEL D.O.O.
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Dom 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy Państwu wielką okazję, aby stać się właścicielem zupełnie nowego domu w malown…
$319,456
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MONTBEL D.O.O.
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Dom 5 pokojów w Bar, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$270,622
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 5 pokojów w Bar, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 462 m²
124; 199 m2 124; działka 462 m2 124; 3 poziomy 124; 5 sypialni 124; 3 łazienki 124; basen 3 …
$438,192
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Willa na sprzedaż na trzech poziomach w gminie Bar. Willa ma powierzchnię 420 m2 i znajduje …
$376,805
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 252 m²
Przestronny dom na sprzedaż w mieście Bar, Czarnogóra, o powierzchni 252 m2, o powierzchni 5…
$632,057
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Susanj, Czarnogóra
Willa
Susanj, Czarnogóra
Powierzchnia 2 415 m²
Powierzchnia 2,174 m2 Szerokość działki wzdłuż plaży 35 m Cena 800 euro / m2 Istnieje projek…
$1,13M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Willa Twoich marzeń w Budva Riwiera Czarnogóry:Witamy w świecie absolutnego luksusu i niepow…
$3,51M
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupoziomową willę na wybrzeżu Adriatyku. Willa znajduje się w mieście Bar. Ulubio…
$406,448
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Dom 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Domy zbudowane w 2015 roku Każdy dom znajduje się na 2 piętrach Z tym samym aranżacją wnętrz…
$409,559
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MONTBEL D.O.O.
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Dom 6 pokojów w Susanj, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Susanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Unikalna oferta: 2 domy na sprzedaż w Oazie Zielonego Pasa, BarDomy są świetną opcją do życi…
$374,454
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MONTBEL D.O.O.
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Dom w Bar, Czarnogóra
Dom
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia całkowita 655 m2Według katastru, to są dwa oddzielne miejscaSą na ślepej uliczc…
$199,269
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MONTBEL D.O.O.
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Dom 5 pokojów w Bar, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Numer obiektu: 538704. Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dl…
$416,103
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom znajduje się w cichym miejscu wśród rozsiewających się sosen 500 m od morza. Jest to rów…
$199,528
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Dom 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 8
W nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w barze, w dzielnicy Ilino, na najwyższym, dziewiątym p…
$298,465
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Dovevilles znajduje się w pobliżu miasta Bar, Bar Riviera, Czarnogóra. Wieś znajduje się na …
$611,162
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Dom 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż: Nowa willa z widokiem na morze w CzarnogórzeDom 230 m2 na dzia? ce 500 m2Dom po…
$702,101
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 396 m²
Willa z basenem w Czarnogórze. Willa znajduje się w miejscowości Podi, Herceg Novi, w odległ…
$614,338
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Parametry nieruchomości w Bar, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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