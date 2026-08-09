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Domy na sprzedaż w Ulcinj, Czarnogóra

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wille
9
16 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w prestiżowej, spokojnej okolicy z rozwiniętą infrastrukturą miasta Ulcinj, w odległości…
$345,941
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Wyjątkowa okazja: wymarzona willa w Ulcinj w specjalnej cenie! Przedstawiamy Państwu niesamo…
$1,55M
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Agencja
Monteonline
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom położony jest w zachodniej części miasta Ulcinj w pobliżu plaży Liman II, bardzo blisko …
$173,524
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Dom znajduje się w Ulcinj - Liman 2, spokojne miejsce ekologiczne, na działce 461 metrów kwa…
$489,412
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Agencja
Monteonline
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Prezentujemy na sprzedaż luksusową dwupiętrową willę w malowniczej okolicy Doni Stoy. Ten pr…
$310,921
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Agencja
Monteonline
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Dom 4 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż: Nowy dom w nowoczesnym kompleksie otoczonym flaną z rampą i monitoringiem wideo…
$304,056
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Situated in one of the most prestigious locations, near the historic Old Town of Ulcinj, thi…
$441,286
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Willa 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Nowo wybudowany trzypokojowy dom o powierzchni 160 m ² jest dostępny na sprzedaż w spokojnej…
$388,520
VAT
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Dom 9 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 9
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy dom w miejscowości Doni Shtoi w pobliżu miasta Ulcinj. …
$427,147
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Dom 4 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Ulcinj, Djerane, o łącznej powierzchni 120 m2 na działce 150 m2. Dom składa się z 2 pi…
$214,369
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Dom znajduje się w zachodniej części Ulcinj, 300 metrów od plaży Liman II, obok nowoczesnych…
$267,648
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 389 m²
Piękny dom na clifftop tuż za Ulcinj jest teraz na rynku. Otoczony spektakularnymi widokami …
$681,009
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Dom 6 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
🏠 Object: Three-storey house with panoramic sea views, Ulcinj (Kruče)Price:€225000
$261,378
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Dom 5 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Przytulny i jasny dom nad morzem z panoramicznym widokiem na Adriatyku Ten przytulny …
$196,588
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
124; 120 m2 124; 3 sypialnie 124; 2 łazienki + łazienka gościnna 124; parking 124; 1500 m do…
$211,201
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Nowe luksusowe miniwieś czterech willi z ekologicznie autonomicznym sys…
$1,41M
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