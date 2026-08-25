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Domy na sprzedaż w Sutomore, Czarnogóra

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wille
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70 obiektów total found
Dom 4 pokoi w 117, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
117, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ma powierzchnię 82 m2 i znajduje się na działce 441 m2 w spokojnej okolicy Gorelac. Dom …
$105 068
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Dom 13 pokojów w , Czarnogóra
Dom 13 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom ma powierzchnię 350 m2, znajduje się na powierzchni 1,600 m2 w obszarze Ratac. Budynek t…
$420 463
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Dom 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Dom o powierzchni 55 m2 na działce 198 m2 jest na sprzedaż nad dworcem kolejowym. Do domu pr…
$61 511
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Dom 5 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten pięknie odnowiony dom rodzinny w Sutomore oferuje idealne połączenie komfortu, przestrze…
$477 815
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Dom 2 pokoi w 38, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
38, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
124; 55 m2 124; 180 m2 powierzchni 124; 2 poziomy 124; 2 sypialnie 124; kuchnia letnia 124; …
$85 966
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 2 pokoi w 38, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
38, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
124; 68 m2 124; 109 m2 powierzchni 124; 2 sypialnie 124; 1 łazienka 124; balkon 124; widok n…
$104 636
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Dom w Sutomore z widokiem na morze panoramiczne Na sprzedaż: uroczy dwupiętrowy dom położo…
$303 575
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Dom 8 pokojów w 40 a, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
40 a, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom dwupiętrowy o łącznej powierzchni 220m2 na powierzchni 217m2. Na każdym piętrze znajdują…
$167 822
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Dom 4 pokoi w , Czarnogóra
Dom 4 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom o powierzchni 150 m2 znajduje się na powierzchni 330 m2 w doskonałej lokalizacji, idealn…
$407 668
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Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Komfortowy dom z widokiem na morze w Sutomore (Czarnogóra), w pobliżu baru.Dom na czterech p…
$410 092
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Dom 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż znajduje się parter prywatnego domu w Zagrađe, Bar, z osobnym wejściem, o powier…
$75 571
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Dom 6 pokojów w Miljevci, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Miljevci, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: w pełni legalny, przestronny dom w pobliżu morza w Sutomore - idealny do rodzin…
$230 013
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny dom w stylu alpejskiej chaty w Sutomore, łącząc elegancję,…
$232 256
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Dom 3 pokoi w 15, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
15, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 2
Odkryj wyjątkową nieruchomość w Sutomore, gmina Bar, oferującą nie tylko budynek mieszkalny,…
$499 928
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Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Sutomore, community Bar Xi124; 168 m2 + 12 m2 spiżarnia Xi124; działka 638 m2 Xi124; 2014 XI…
$232 525
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 2
🌳 Dom na sprzedaż z ogrodem i widokiem na morze w Sutomore 🌊ID- 672📐 Dwupiętrowy dom o powie…
$227 529
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dom o łącznej powierzchni 100m2 na dzia? ce 141m2. Dom jest w pełni umeblowany i …
$274 596
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Dom 6 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa nowoczesna willa 450 m2. m. jest przytulny położony na działce 300 m ². m. i ma fantast…
$518 911
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Dom 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
100 m2 stary kamienny dom znajduje się na 354m2 działki ziemi otoczonej lasami. Grubość ścia…
$82 061
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Dom 5 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom znajduje się w malowniczej dzielnicy Sutomore City Bar. Na obszarze z rozwiniętą infrast…
$406 448
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Dom 6 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Dom znajduje się w cichym miejscu otoczonym zielenią i górami, w miejscowości Sutomore.Dom 1…
$169 106
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż przytulny dom w okolicy kurortu Sutomore, w miejscowości Zankovici. Ob…
$98 017
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Willa w Sutomore, Czarnogóra
Willa
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Dwupiętrowy dom z tarasem na dachu na sprzedaż w Sutomore. Powierzchnia domu 301m2, powierzc…
$860 502
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Dom 8 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 8
Położony w pięknej dzielnicy Brca w Sutomore, zaledwie kilka minut spacerem od morza i słynn…
$333 251
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Dom 4 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Dom w Sutomore z panoramicznym widokiem na morzeNa sprzedaż jest przytulny dwupiętrowy dom p…
$259 189
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 3
Dom na sprzeda ¿w Sutomore, w pobli ¿u miasta Bar. Powierzchnia domu wynosi 160 m2, a powier…
$507 959
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Sutomore, Czarnogóra
Dom wolnostojący 10 pokojów
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wyjątkowe możliwości inwestycyjne w sercu Sutomore, CzarnogóraPrime Location Resources 124; …
$586 094
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Dom 2 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Dom w Sutomore, położony na kaskadowej powierzchni o łącznej powierzchni 355 m2. Ten dom jes…
$76 193
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Dom 5 pokojów w 87, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
87, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 324 m²
Duża willa w Sutomore o powierzchni 324 m2, dobrze, powierzchni 4000 m2. Układ willi jest ud…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Sutomore, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż - dom z widokiem na morze w Sutomore (Zagragje).Komfort i doskonały potencjał na…
$158 178
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