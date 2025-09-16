Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Buljarica, Czarnogóra

14 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 752 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na urwisku w Buljarica, Czarnogóra. Bezpośrednio od właściciela.Główne cechy:- 752 m2 (5…
$692,407
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 2 pokoi w Buljarica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dom na sprzeda ¿w Buljarica z du ¿ym urbanizowanym dzia ³ kiem, 900 m od plazy - wielka inwe…
$301,210
Agencja
First Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Dom 3 pokoi w Buljarica, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Dobrze utrzymany dom o powierzchni 80 m2 znajduje się w cichej okolicy. Dystrykt Bulyaritsa.…
$200,083
Dom 2 pokoi w Buljarica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj swoje spokojne wybrzeże w spokojnej enklawie Buljarice, położony w Riwierze Budva i w…
$419,473
Agencja
Adria Stone
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
Willa w Buljarica, Czarnogóra
Willa
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Nowa willa w Buljarica, osada położona na granicy dwóch gmin - Budva i Bar. Odległość do obu…
$424,323
Dom 12 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 12 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Dom na sprzedaż w Buljarice z pięknym widokiem na morze. Dom położony jest w doskonałej loka…
$1,76M
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Century 21Century 21
Dom 5 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy dom o powierzchni 160 m2 z działką 280 m2, położony w mal…
$324,459
Dom w Buljarica, Czarnogóra
Dom
Buljarica, Czarnogóra
Powierzchnia 180 m²
Buljarica Budva Riviera Dom na łonie natury w pobliżu Petrovac. Dom 180 m2. Powierzchnia d…
$410,795
Dom 8 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Dom na sprzeda ¿z widokiem na morze w Buljarice w fantastycznej lokalizacji. Dom jest typ mi…
$870,409
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Dom w Buljarica, Czarnogóra
Dom
Buljarica, Czarnogóra
Opis własności Budva, Buljarica - Dom z basenem na sprzedaż Ten przestronny dom, położony n…
Cena na żądanie
Dom 8 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Przedstawiamy Państwu wspaniały dom, pochowany w zieleni, położony w cichej i malowniczej ok…
$918,582
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Dom 8 pokojów w Buljarica, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Buljarica, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Powierzchnia: 500 m2Grunty: 2000 m2Sypialnie: 4Kąpiele: 4 + 1 toaleta dla gościBasen: 14m x …
Cena na żądanie
Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Willa w Buljarica, Czarnogóra
Willa
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 247 m²
Piętro 3/3
text
$828,660
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Buljarica, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z trzema sypialniami. Położony 1,5 km od Petrovac, 1500 metrów od morza. Całkowita powie…
$270,383
