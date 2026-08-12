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Domy na sprzedaż w Zabljak, Czarnogóra

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wille
15
20 obiektów total found
Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż znajduje się przytulny dom wiejski o powierzchni 58 m2 z dużą działką o powierzc…
$219,379
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Twój górski dom z panoramą Alp! Na sprzedaż przytulny dom o powierzchni 100 m2 w miejscowośc…
$255,646
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż przytulny i w pełni umeblowany dom w malowniczej okolicy Borie, zaledwie 5 km od…
$310,921
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Monteonline
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż jest w pełni wyposażona luksusowa willa w prestiżowej okolicy Borie, zaledwie ki…
$689,783
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Przedstawiamy Państwu wspaniały 4-piętrowy dom Savoja Žabljak, który jest idealny do spokojn…
$665,025
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Monteonline
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż połowa domu o łącznej powierzchni 130 m2 z dwoma tarasami, znajduje się zaledwie…
$143,945
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Agencja
Monteonline
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Dom 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$325,101
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż jest przytulny, w pełni zalegalizowany dom w jednym z najpiękniejszych miejsc w …
$491,847
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Monteonline
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Dom 2 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten 60 m ² dom, w tym taras, znajduje się zaledwie 4 km od centrum Žabljak i około 6 do 7 km…
$122,103
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ wynajmu nowych domków w malowniczej okolicy Bratysława Razvrše, …
$310,921
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Agencja
Monteonline
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż jest atrakcyjna nieruchomość w samym sercu Zabljak, w tym kamienny dom 168 m2 i …
$1,07M
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Oferujemy na sprzeda? dwa w pe? ni-do-¿ ywe domy rozmieszczone w jednym z najbardziej malown…
$260,065
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Przytulny dom położony w malowniczym miejscu - wieś Pitomina, Zabljak jest oferowany na sprz…
$362,741
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Agencja
Monteonline
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 283 m²
Oferujemy unikalny w skali i koncepcji premierowej willi w jednym z najbardziej popularnych …
$2,88M
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przytulny i przestronny dom o powierzchni 200 m ² z tarasem o powierzchni 3…
$329,490
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Na sprzedaż, urządzony trzypiętrowy dom o powierzchni 164 m2 znajduje się w spokojnej części…
$253,343
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż jest przytulny dwupiętrowy dom o powierzchni 96 m2, położony na działce 525 m2, …
$166,976
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Dom 6 pokojów w Zabljak, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Zabljak, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Luksusowo urządzony czteropokojowy dom z sauną w pobliżu Black Lake w Zabljak.Na parterze do…
$558,995
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom 4 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 192 m²
Opis Ropuchy, środek. Czteropiętrowy dom z czterema sypialniami Powierzchnia 192 m2 Powierzc…
$454,085
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Dom 3 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Продается действующий бизнес по аренде в Жабляке:  дом для отдыха Семейный дом в очень живо…
$332,424
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