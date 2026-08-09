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Domy na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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250 obiektów total found
Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 312 m²
Oszałamiająca willa w Tivat, odległość od Porto Montenegro Willa jest zbudowana z naturalnyc…
Cena na zgłoszenie
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Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 317 m²
Powierzchnia mieszkalna: 317 m2 Powierzchnia całkowita z tarasami i podziemnymi: 480 m2. Par…
$2,89M
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Dom w Tivat, Czarnogóra
Dom
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 200 m²
Dwie wille na sprzeda ¿w Krasici, zaledwie 10 m od morza frontVilla nr. 1: 200m2, znajduje s…
$612,737
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Nowoczesny rozwój w Kavac obejmuje 30 domów z ogrodami, na prywatnej powierzchni 23 000 m2. …
$693,664
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Dom na sprzedaż w Dumidran, Tivat. Dom o łącznej powierzchni 179 m2 znajduje się na powierzc…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Waterfront willa na sprzedaż, TivatStylish nabrzeża willa w Opatovo, Tivat, znajduje się zal…
$1,39M
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Dom 7 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 400 m²
Wyjątkowa willa jest na sprzedaż w Tivat oferuje bezpośredni widok na superajacht Porto Czar…
$5,78M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż przestronny dom z dużą żyzną działką w starej części wsi Radovichy, na malownicz…
$967,616
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Monteonline
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Dom 44 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 44 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 44
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Ta nowo wybudowana, nowoczesna willa znajduje się w spokojnej dzielnicy Mrcevac, zaledwie ki…
$919,105
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 316 m²
Duży dom rodzinny w cichej okolicy Hamilton Tivat jest gradonehole. W odległości spaceru, is…
$863,668
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 423 m²
Ta przestronna i nowoczesna willa znajduje się w małej, tradycyjnej miejscowości Lepetane w …
$2,30M
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Monteonline
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Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/1
Dom z ogrodem w Tivat - Dumidran Area.Nowoczesny dom jednopiętrowy z garażem i prywatnym ogr…
$464,484
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Dom 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,01M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 283 m²
Niepowtarzalny dom rodzinny z zielonym dziedzińcem zaledwie kilka kroków od plaży w najpiękn…
$1,09M
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Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Przedmieście Tivat. nowa willa z basenem i czterema sypialniami Zakończenie budowy - grudzi…
$872,761
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 560 m²
Przedstawiamy Państwu unikalną willę w stylu śródziemnomorskim, położoną zaledwie 2 km od pr…
$4,11M
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Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Idealny dom dla tych, którzy cenią przestrzeń, naturę i komfort! Ten nowoczesny dom o powier…
$285,586
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Oferujemy na sprzedaż przytulny dom o powierzchni 320 m2, położony w jednym z najbardziej ma…
$171,259
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Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
Luksusowa willa w budowie w centrum Tivat.Oferujemy na sprzedaż willę z gotowością około 75%…
$1,07M
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VALUE.ONE
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Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 76 m ², położony w no…
$351,393
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Przedstawiamy Państwu nową willę znajdującą się w jednym z najbardziej malowniczych i spokoj…
$1,50M
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Agencja
Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
W obszarze modnej Porto Czarnogóry (g. Tivat) na samym brzegu Zatoki Boca-Cotor sprzedawana …
$1,11M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Wyjątkowa prywatna willa, stworzona na indywidualnym projekcie dla tych, którzy cenią morze,…
$3,45M
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Agencja
Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Lokalizacja: Tivat Villa Square: 105 m2 Plac budowy: 100 m2 Letnie sypialnie: 3 Liczba łazie…
$1,38M
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Willa została zbudowana w 2019 roku, na działce o powierzchni 424 m2. Powierzchnia willi wy…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Oferujemy na sprzedaż elegancką nowoczesną willę w jednym z malowniczych obszarów Tivat. Dom…
$1,27M
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Dom 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
$610,933
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przestronny i komfortowy dom o powierzchni 200 m2, gdzie każdy szczegół jes…
$381,515
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