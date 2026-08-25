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Domy na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

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wille
25
46 obiektów total found
Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 4
LOKACJATa elegancka willa znajduje się w ekskluzywnej dzielnicy Sveti Stefan, w której panuj…
$787 064
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAPołożony w Sveti Stefan, willa oferuje prywatność, charakter i panoramiczny widok na …
$636 596
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Położony w ekskluzywnej okolicy Blizikuce, tuż nad malowniczym Sveti Stefan, ta znakomita wi…
$1,34M
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 5
K4- 166. Piękny hotel w Sv.Stefan z widokiem na morzeNa sprzedaż Apart- Hotel w Sv.StefanHot…
$2,29M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 7 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Exclusive Sea- View Villa w Blizikuće, Sveti StefanPrzegląd właściwości:Powierzchnia willi: …
$3,34M
VAT
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Willa 30 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 30 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 30
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 959 m²
Powierzchnia willi 1: 959 m2Powierzchnia willi 2: 362 m2Powierzchnia gruntów: ok. 1400 m2Syp…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 670 m²
Piętro 3/3
Nowa, nowoczesna willa w kompleksie 3 willi w budowie w prestiżowej okolicy Riwiery Budva, n…
$1,10M
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Agencja
VALUE.ONE
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
$1,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: willa na pierwszej linii w miejscowości Blizikuće.Ten 215 m ² dom na 704 m ² po…
$588 325
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Dom 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/2
Dwupiętrowa willa w miejscowości Blizikuche, St. Stephen, o łącznej powierzchni mieszkalnej …
$719 993
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Spokojna zieleń nad Sveti Stefan oferuje widoki na morze i góry. Idealny do życia lub inwest…
$1,33M
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Agencja
Mbroker
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Dom 2 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedaję dom patio w St. Stefan 's. 🏡ID- 417📐 Kwadrat: 80 m2Struktura: 2 sypialnie, pensjon…
$377 749
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Willa 13 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 13
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż czteropiętrowa willa o powierzchni 774 m2 na pierwszej linii, 10 metrów od morza…
$6,25M
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
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Willa 8 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Casa Dea Villa - istota śródziemnomorskiego luksusu na wybrzeżu AdriatykuPołożony na urbaniz…
$1,11M
VAT
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Dom 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJATen dom położony jest w gminie Budva, 10 km od centrum miasta i 2 km od morza i plaży…
$381 814
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Dom 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż kamienice w kompleksie mieszkalnym położonym na Riwierze Budva, w pobl…
$634 225
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Zapraszamy do Blizikuce, malowniczej okolicy na Riwierze Budva, gdzie prezentujemy dwa luksu…
$576 393
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 304 m²
Willa z basenem i malowniczym widokiem na sprzedaż w luksusowej osady Blizikuce, Budva. W be…
$1,76M
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Ten nowoczesny dom rodzinny 223 m ² znajduje się w strzeżonej społeczności otoczonej zieleni…
$870 576
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Mbroker
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAWilla znajduje się w miejscowości Sveti Stefan, w gminie Budva, około 11 km od centru…
$1,60M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Elegancki, praktyczny, elegancki i romantyczny jednocześnie Villa znalazła się na skraju sta…
$4,04M
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż domu z basenem z jednym miejscem parkingowymPrywatny basen o powierzchni 15 m2Powie…
$575 937
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Położony w prestiżowej enklawie Blizikuce, Budva, ta znakomita willa, uosabia luksus i wyraf…
$1,98M
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w miejscowości Blizikuche, położonej nad Sveti Stefan, w jednej …
$2,65M
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Odkryj miasto D - luksusowa rezydencja w otoczonym kompleksem w pobliżu Budvy, z prywatnym b…
$855 240
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Dom 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Oferujemy dwa wspaniałe wille w budowie w malowniczej okolicy Blizikuche. Każda willa ma zap…
$535 357
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Willa 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
# Sprzedając # LightStefanID 363🔑 Sprzedam willę na Red Glavitsa.Parametry:• Powierzchnia: 2…
$1,59M
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Willa w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Wyjątkowa możliwość - ta starannie zaprojektowana, przestronna willa, zbudowana w stylu śród…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Szeregowiec 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Blizikuci Budva Riviera. Unikalne kamienicy. Całkowita powierzchnia: 220 m2 na wykresie 1…
$681 947
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