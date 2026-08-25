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Domy na sprzedaż w Lustica, Czarnogóra

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wille
31
47 obiektów total found
Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Agencja
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Dom w Lustica, Czarnogóra
Dom
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$1,70M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
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Dom 9 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 357 m²
Powierzchnia: 357 m2Powierzchnia gruntów: 774 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 4Parking prywatnyNowocz…
$1,01M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa 7 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Powierzchnia: 350m2działki gruntowe: 544m2 (lub opcjonalnie - 1,200m2, z dodatkową działką g…
$2,07M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 492 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa piękne działki o łącznej powierzchni 985 m ² w słonecznej miejs…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa, która znajduje się na pierwszej linii morza i ma własny dostęp do plaży. Ja…
$1,16M
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Dom na sprzedaż w Rose, Herceg Novi - 260 m ²Uroczy dom rodzinny jest dostępny na sprzedaż w…
$1,82M
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Agencja
Mbroker
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Willa 15 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 15 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 15
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Powierzchnia domu: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 taras)Powierzchnia budynku pomocniczego: 219 m2Pow…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY - LUKSURY VILLA Z PRYWATEM BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Położony w jednym…
$4,39M
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest mały przytulny dom o powierzchni 120 m2 w miejscowości Zhanitsa na Półwyspi…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,51M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,97M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się znakomicie odnowiona willa o łącznej powierzchni 240 m2, położona w…
$574 833
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Dom 5 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
Dom na sprzedaż na półwyspie Lustica, z dala od zgiełku miasta, w wiejskiej, spokojnej okoli…
$363 238
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Dom 5 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Zanurz się w bogatej historii i urzekające piękno znajduje się w uroczej miejscowości Klinci…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Dom jest rozmieszczony na dwóch poziomach, z których każdy składa się z jednej sypialni. Dom…
$245 387
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Agencja
Montenegro Properties
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,24M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 5 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Powierzchnia: 120 m2Sypialnie: 4Kąpiele: 1Autentyczny kamienny dom na pierwszej linii do mor…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Breathtaking Seafront Stone Villa z prywatnym Mooring - Rose, Półwysep LusticaPowierzchnia m…
$2,10M
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Agencja
Montenegro Properties
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Willa 7 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Powierzchnia brutto: 220 m2 (148 m2 netto)Sypialnie: 4;Kąpiele: 3 + 1Historyczna kamienna wi…
$2,19M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom wolnostojący 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$275 124
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Lustica, Czarnogóra

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z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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