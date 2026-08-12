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Domy na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

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wille
5
dom drewniany w stylu górskim
9
20 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Premium Premium
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż obok ośrodka narciarskiego! Tylko 199.000€ za dom o powierzchni 100 m² z dz…
$232,763
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Agencja
Mini Condos
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Lipovo Villas - prywatnych alpejskich domach w sercu CzarnogóryPołożony w nieskazit…
$620,255
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Agencja
Аталанта
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
11000 m2 124; energia elektryczna 124; wejście 124; projekt 124; użytek komercyjnyDzielnica …
$1,08M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Witamy w Lipovo Villas - prywatne alpejskie domy w sercu Czarnogóry Położony w nietkniętym…
$625,164
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Dom 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Odkryj doskonałą mieszankę nowoczesnego luksusu i górskiego spokoju z tym oszałamiającym 112…
$383,752
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Dom 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Dom na sprzedaż przy ośrodku narciarskim — tylko 139 000€! Świetna okazja, aby kupić no…
$167,590
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Agencja
Mini Condos
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Dom 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Położony w Kolašin, Dulovina, ten tucked- away, w pełni odnowiony dom z podwórzem znajduje s…
$174,433
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Dom drewniany w stylu górskim w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim
Kolasin, Czarnogóra
Kolasin, Mountain Retreat by Dukley 🏔ID- 300Apartament w szaliku 350 000 € 💶🏙 Kompleks Premi…
$412,404
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje niepowtarzalną okazję tylko 7 ekskluzywnych domków tego typu, każdy …
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Położony w malowniczym górskim miasteczku Kolašin, ten wspaniały trzypiętrowy dom jest uosob…
$653,341
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Kolašin, Dulovina - Przytulny, W pełni odnowiony dom z podwórzem w pobliżu ogrodu botaniczne…
$216,082
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Ośrodek narciarski Kolasin. Zamknięty kompleks dwudziestu luksusowych willi Wysokość wynosi…
$378,404
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje wyjątkową okazję, oferując tylko 7 ekskluzywnych domków tego typu, z…
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Willa w Kolasin, Czarnogóra
Willa
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Ośrodek narciarski Kolasin. Zamknięty kompleks dwudziestu luksusowych willi Wysokość wynosi…
$345,970
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Kolasin Valleys
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Dom 4 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Ośrodek narciarski Kolasin. Dom z naturalnego drewna z czterema sypialniami i dużą działką o…
$405,433
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