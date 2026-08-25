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Domy na sprzedaż w Prcanj, Czarnogóra

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wille
48
72 obiekty total found
Dom 7 pokojów w , Czarnogóra
Dom 7 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały dom 263 m2 w Prcanj (Zatoka Kotor) na działce 330 m2. Główną zaletą jest 8 przestr…
$502 323
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Willa 6 pokojów w Muo, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Muo, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/3
Ta luksusowa willa znajduje się w doskonałej lokalizacji, oferując zapierające dech w piersi…
$1,74M
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Willa 8 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
https: / / www.youtube.com / watch? v = kub3BRt4BqoPowierzchnia budynku brutto: 456 m2Powier…
$2,30M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Duża willa na pierwszej linii w Zatoce Kotor. Na pierwszym piętrze można zorganizować usługi…
$1,80M
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Willa 5 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Powierzchnia: 300m2Sypialnie: 4Kąpiele: 1Powierzchnia gruntów: 1,599m2Garaż: 28m2Podłoga: 3P…
$2,07M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 497 m²
Willa w miejscowości Prchan to czteropiętrowa posiadłość z 4 sypialniami, dużym ogrodem, bas…
$4,89M
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TekceTekce
Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 497 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa na sprzedaż, w jednym z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, przy…
$3,92M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się nowa, w pełni umeblowana luksusowa willa w Stolivie. Willa znajduje…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa jest dostępna na sprzedaż w Stoliv, Boka Kotor Bay. Całkowita powierzchnia …
$1,96M
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Powierzchnia 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
VAT
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Aquila to wyjątkowa oferta! Znajduje się w odosobnionym obszarze, który prowadzi do pr…
$2,55M
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Willa 6 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
Piętro 3/3
Przestronny 4 sypialnia nowoczesny dom z luksusowo określone wnętrze, basen nieskończoność i…
$2,32M
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Agencja
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Vela to wyjątkowe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego z zapierającym dech w …
$2,32M
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Dom w Prcanj, Czarnogóra
Dom
Prcanj, Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w Prcanj, który ma 39 m2 powierzchni. Fundacje 50 m2 zostały już wykonane na działce. Is…
$128 250
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Willa 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
VAT
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Willa 1 pokój w Muo, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Muo, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 180 m²
tradycyjny kamienny dom w Gornji Stoliv, gmina Kotor, położony w części obszaru objętego och…
$1
VAT
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Dom 8 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 8
150 m od morza • Prywatny dok kąpielowy • 3 oddzielne apartamenty • 3 miejsca parkingowe Rz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 20 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 20 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 800 m²
Palazzo Jerovica to zbiór 5 budynków o powierzchni mieszkalnej około 800m2, na powierzchni o…
$4,62M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy z restauracją na linii frontu Kotor Bay, uważane za jeden z dziesięciu najpiękniejs…
$2,55M
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Dom 5 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
ПродажаID 406🔹 Продается уютн й дов в Прчани с видоВ на Бока- Которский залив📍 Локация: Прча…
$577 535
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Willa 7 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/3
Przestronna trzypiętrowa willa w Prchani, 50 metrów od morza. Łączna powierzchnia 230 m2 na …
$731 606
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Willa 2 pokoi w Muo, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Uroczy Stone House z widokiem na morze Breathtaking - Zatoka Kotor Odkryj rzadką okazję do p…
$1,62M
VAT
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Dom 5 pokojów w Muo, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 690 m²
Niepowtarzalna willa jest na sprzedaż w dzielnicy Tre Sorele, Prčanj, Kotor. Położony zaledw…
$4,66M
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Mbroker
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Willa 10 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 251 m²
Powierzchnia: 250 m2Sypialnie: 5Kąpiele: 5ParkingHistoryczna, kamienna willa zbudowana w sty…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Muo, Czarnogóra
Willa
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Stoliv. Trzypiętrowa willa z basenem na pierwszej linii nad morzem …
$1,57M
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Dom 6 pokojów w Muo, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 104 m²
Mały dom w Stolivie, położony na samym brzegu Zatoki Kotor. Powierzchnia domu wynosi 104 m2,…
$638 704
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Willa 7 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Willa 7 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 479 m²
Piętro 3/3
Przestronny 5 sypialnia nowoczesny dom z luksusowo określone wnętrze, basen nieskończoności …
$2,55M
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Agencja
VALUE.ONE
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Dom 6 pokojów w Prcanj, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Jako jedna z dziesięciu najpiękniejszych zatok na świecie pod ochroną Unesco Оrganization, z…
$3,25M
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Willa w Prcanj, Czarnogóra
Willa
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
$1,11M
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Dom 3 pokoi w Prcanj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Powierzchnia gruntów: 286 m2Powierzchnia budynku: 119 m2Sypialnie: 1Kąpiele: 2Dom rodzinny o…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
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