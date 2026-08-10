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Domy na sprzedaż w Stari Bar, Czarnogóra

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8 obiektów total found
Willa w 18, Czarnogóra
Willa
18, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa na sprzedaż w Czarnogórze, na przedmieściach Bara. Do centrum miasta około 10 min…
$351,652
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom w Stari Bar, Czarnogóra
Dom
Stari Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 15 000 m²
Powierzchnia działki wynosi 15 000 m2. Plata z widokiem na morze w Czarnogórze, w mieście Ba…
$179
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom w Stari Bar, Czarnogóra
Dom
Stari Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 10 500 m²
Na sprzedaż dzia? ka z panoramicznym widokiem na morze, dizzying panoramy gór, forteca Stare…
$298
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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LDV InvestLDV Invest
Dom 7 pokojów w Podgrad donja ulica, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Podgrad donja ulica, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy dom z aneksem i przestronnym dziedzińcem w pobliżu Starego Bar w miejscowości P…
$652,973
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Dom w Stari Bar, Czarnogóra
Dom
Stari Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 20 000 m²
Ziemia na sprzedaż w Czarnogórze. Plac z widokiem na morze i stare miasto w Old Bar.Powierzc…
$167
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 2 pokoi w Stari Bar, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Stari Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿w Starym barze, idealny do ¿ycia rodzinnego lub jako inwestycja. Plac (500 m…
$162,934
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Dom 4 pokoi w Stari Bar, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Stari Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Doskonały dom rodzinny o powierzchni 120m2 (według dokumentów 71m2) w Stari Bar. Obok on wyl…
$256,089
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Willa w Stari Bar, Czarnogóra
Willa
Stari Bar, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż nowa willa w Czarnogórze, w dzielnicy Bar Wykres gruntówPołożony w dzielnicy Old…
$351,050
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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