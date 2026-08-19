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Domy na sprzedaż w Danilovgrad, Czarnogóra

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wille
9
14 obiektów total found
Willa w , Czarnogóra
Willa
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajdują się nowoczesne wille w dobrze utrzymanym kompleksie mieszkalnym w Danil…
$772,601
VAT
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Willa 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Uroczy odnowiony dom jednopokojowy z prywatnym podwórzem jest dostępny na sprzedaż w Danilov…
$196,673
VAT
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Willa 2 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Przestronny dom o powierzchni 360 m ² (parter + pierwsze piętro) z poddaszem (potkrovlje) na…
$289,687
VAT
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 1 pokój w R 23, Czarnogóra
Dom 1 pokój
R 23, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom o powierzchni 62 m2 znajduje się na płaskiej powierzchni o łącznej powierzchni 1300 m2, …
$152,606
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Plot na sprzedaż w Sladojevo Kopit - 1900m ² - W pobliżu autostrady Danilovgrad- Podgorica N…
$57,075
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Dom 3 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: mały odnowiony dom z własną działką. Położenie: Danilovgrad, około 5 minut od c…
$74,987
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LDV InvestLDV Invest
Willa 1 pokój w M 3, Czarnogóra
Willa 1 pokój
M 3, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Uroczy odnowiony dom jednopokojowy jest dostępny na sprzedaż w Danilovgrad, oferując spokojn…
$196,673
VAT
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Monte - zupełnie nowy sposób życia ze wspaniałymi kolorami przyrody w najbardziej ziel…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w , Czarnogóra
Dom 3 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piękny tradycyjny wiklinowy dom o powierzchni 130m2 na działce 670m2. W cichej, zielonej oko…
$349,772
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Powierzchnia 930 000 m²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
VAT
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Willa 2 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
VAT
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Willa 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 930 000 m²
rozległe osiedle o powierzchni 97000 m ² w Gornji Bandići, zaledwie 15 km od centrum Podgori…
$3
VAT
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Dom 8 pokojów w Danilovgrad, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom ma powierzchnię 360m2: parter + 1 piętro + strych, powierzchnia 2341m2. Okręg Pažici. Do…
$304,669
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Dom 4 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
$128,178
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