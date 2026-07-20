  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse calme proche de la mer bien agence clair spacieux magnifique renove

Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse calme proche de la mer bien agence clair spacieux magnifique renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38488
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bar Kokhba, 12

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,88M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer
Ashdod, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Ashdod, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Izrael
od
$1,31M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse calme proche de la mer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$754,400
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się