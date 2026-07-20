  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38284
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Idealna stopa do ziemi! Beautiful 3 pokoje znajduje się w dzielnicy Boufrachehov w małej ulicy mieszkalnej. Parkowanie! Winda! Balkon! Mamad! Ostatni budynek 9 minut od morza.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grande villa a vendre proche de toutes commodites raanana
Raanana, Izrael
od
$2,23M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,264
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,27M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,43M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Netanya, Izrael
od
$751,120
Nowy Mini Penthouse na sprzedaż w Netanya centrum! Nowy budynek z pięknym lobby! 13 piętro z 3 windami 3 sztuki 2 łazienki 93m2 + 13m2 taras Soccah z widokiem na morze 1 parking Cena: 2,290,000sh Wabik: 450sh / miesiąc Arnona: 500sh / miesiąc Więcej informacji: Izrael: 052,577,50,44 Francja…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,558
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się