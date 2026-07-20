  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel

Dzielnica mieszkaniowa Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
;
Dzielnica mieszkaniowa Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
1
Zostawić wniosek
ID: 38462
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eybeschuts, 1

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,89M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,968
Dzielnica mieszkaniowa Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$951,200
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Jerozolima, Izrael
od
$2,624
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,15M
Apartament na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w dzielnicy Park Tzameret. Luksusowa wycieczka z pięknym lobby, strażnik 24 / 7, siłownia, basen i wiele więcej! Siódme piętro z windami. 4 pokoje, 2 łazienki. 107 m2 + 18 m2 mirpeset. Otwarty widok. 2 miejsca parkingowe. 1 duża piwnica. Cena: 6,550,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się