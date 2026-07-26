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Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 pieces rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,08M
;
7
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ID: 38893
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehuda HaLevi, 79

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, Lev Hair, bardzo blisko Rothschild, tramwaj i Hamessila Park Budynek stylu Bauhaus Trzecie piętro bez windy 2 sztuki 60m2 + 5m2 balkonu w elewacji Balkon obsługa pokoju Wysoki sufit 3 metrów Bardzo jasne 3 wystawy: Północ, Południe, Wschód Czynsz za 8.000sh / miesiąc Świetnie jak na taką inwestycję jak mieszkanie tam. Cena: 3,290,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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