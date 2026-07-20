  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer

Netanya, Izrael
od
$2,19M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38403
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Investissement herzliya
Herzliya, Izrael
od
$915,120
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rue rembrandt Etat neuf immeuble livrE en 2025
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Jerusalem, Izrael
od
$3,608
Dzielnica mieszkaniowa Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,43M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,19M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Ashdod, Izrael
od
$951
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Pleine vue mer 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Pleine vue mer 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Wyjątkowy apartament na sprzedaż z widokiem na morze ze wszystkimi udogodnieniami hotelu! Wysokie piętro z windą. 3 pokoje, 2 łazienki, 90m2 + 3 balkony po 2m2 każdy. 1 parking, 1 piwnica. Pierwsza linia morza. Cena: 7,250,000. Opłaty: 2500 / miesiąc. Arnona: 1000 miesięcznie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się