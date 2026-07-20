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Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 proche mer ben gurion

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
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Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 proche mer ben gurion
1
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ID: 38313
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Arnon, 18

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Boulevard Ben- Gurion i kilka kroków od morza! Budowa w ramach procedury Tama 38 / 2 (zniszczenie istniejącego budynku i nowa budowa). Dziś apartament ma 55 m2 + 4m2 balkon na parterze. Po Tama 38 / 2, apartament będzie 60m2 + 14m2 taras na 1 piętrze + 1 podziemny parking. Właściciel otrzyma cenę wynajmu przez cały czas budowy. Cena: 4 230 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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$1,39M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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