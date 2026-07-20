Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Na sprzedaż ✨ Cena rynkowa: 1 890 000 Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestowania w? To twoja szansa! Szczegóły własności: • 3 sztuki • 70 m2 • Prywatny parking w Tabou? • Winda? • Nadaje się zarówno do mieszkań, jak i inwestycji ? Ulepszenia dokonane w mieszkaniu: ✔️ Kompletna wymiana instalacji hydraulicznych ✔️ Nowe płytki w łazience i WC ? Dodatkowe świadczenia: ✔️ Oddzielne toalety dla gości ✔️ Duża przestronna łazienka z WC ✔️ Praktyczna i funkcjonalna pralnia ? Apartament łączący komfort, położenie i doskonały potencjał - idealny dla rodzin, młodych par i inwestorów