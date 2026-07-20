Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

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Na sprzedaż
✨ Cena rynkowa: 1 890 000
Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestowania w? To twoja szansa!
Szczegóły własności:
• 3 sztuki
• 70 m2
• Prywatny parking w Tabou?
• Winda?
• Nadaje się zarówno do mieszkań, jak i inwestycji
? Ulepszenia dokonane w mieszkaniu:
✔️ Kompletna wymiana instalacji hydraulicznych
✔️ Nowe płytki w łazience i WC
? Dodatkowe świadczenia:
✔️ Oddzielne toalety dla gości
✔️ Duża przestronna łazienka z WC
✔️ Praktyczna i funkcjonalna pralnia
? Apartament łączący komfort, położenie i doskonały potencjał - idealny dla rodzin, młodych par i inwestorów
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
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