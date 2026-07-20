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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$619,920
;
6
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ID: 38274
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Na sprzedaż ✨ Cena rynkowa: 1 890 000 Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestowania w? To twoja szansa! Szczegóły własności: • 3 sztuki • 70 m2 • Prywatny parking w Tabou? • Winda? • Nadaje się zarówno do mieszkań, jak i inwestycji ? Ulepszenia dokonane w mieszkaniu: ✔️ Kompletna wymiana instalacji hydraulicznych ✔️ Nowe płytki w łazience i WC ? Dodatkowe świadczenia: ✔️ Oddzielne toalety dla gości ✔️ Duża przestronna łazienka z WC ✔️ Praktyczna i funkcjonalna pralnia ? Apartament łączący komfort, położenie i doskonały potencjał - idealny dla rodzin, młodych par i inwestorów

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Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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