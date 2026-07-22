Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

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W sercu Tel- Awiwu, w nowym budynku butikowym z zaledwie 12 apartamentów, odkryj ten piękny 2.5 pokoi z wysokiej klasy usług, przeznaczony dla wymagających klientów.
- 90 m2 powierzchni mieszkalnej
- Dwa słoneczne tarasy o powierzchni 13 m2 każdy (łącznie 26 m2)
- 2 piętro na 6 z windą
- Budynek tylko 3 apartamenty na piętro
- Pełna łazienka + toaleta dla gości
- Ubieranie
- Prywatna piwnica
- Prywatny parking robotyczny
- Mamak (wspólna bezpieczna przestrzeń na górze)
- Automatyzacja domu (inteligentny dom)
- Ogrzewanie naziemne
- Tollmans upscale kuchnia, w pełni wyposażona w urządzenia Miele
- Tylko siłownia dla rezydentów
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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