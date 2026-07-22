Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

W sercu Tel- Awiwu, w nowym budynku butikowym z zaledwie 12 apartamentów, odkryj ten piękny 2.5 pokoi z wysokiej klasy usług, przeznaczony dla wymagających klientów. - 90 m2 powierzchni mieszkalnej - Dwa słoneczne tarasy o powierzchni 13 m2 każdy (łącznie 26 m2) - 2 piętro na 6 z windą - Budynek tylko 3 apartamenty na piętro - Pełna łazienka + toaleta dla gości - Ubieranie - Prywatna piwnica - Prywatny parking robotyczny - Mamak (wspólna bezpieczna przestrzeń na górze) - Automatyzacja domu (inteligentny dom) - Ogrzewanie naziemne - Tollmans upscale kuchnia, w pełni wyposażona w urządzenia Miele - Tylko siłownia dla rezydentów