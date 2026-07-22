  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,61M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 38872
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Montefiore, 37

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W sercu Tel- Awiwu, w nowym budynku butikowym z zaledwie 12 apartamentów, odkryj ten piękny 2.5 pokoi z wysokiej klasy usług, przeznaczony dla wymagających klientów. - 90 m2 powierzchni mieszkalnej - Dwa słoneczne tarasy o powierzchni 13 m2 każdy (łącznie 26 m2) - 2 piętro na 6 z windą - Budynek tylko 3 apartamenty na piętro - Pełna łazienka + toaleta dla gości - Ubieranie - Prywatna piwnica - Prywatny parking robotyczny - Mamak (wspólna bezpieczna przestrzeń na górze) - Automatyzacja domu (inteligentny dom) - Ogrzewanie naziemne - Tollmans upscale kuchnia, w pełni wyposażona w urządzenia Miele - Tylko siłownia dla rezydentów

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa avec piscine
Ashdod, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vieux nord proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$606,800
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,61M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$501,840
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Duplex znajduje się 4 minuty od morza, w pobliżu plaży Boufrachehov. Powierzchnia mieszkalna 48,5 m2 + 25 m2 tarasy. Winda, piwnica. Idealne na święta!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się