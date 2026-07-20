  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bon emplacement haut standing luxueux magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bon emplacement haut standing luxueux magnifique

Aszdod, Izrael
od
$1,23M
;
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bon emplacement haut standing luxueux magnifique
1
Zostawić wniosek
ID: 38655
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Zahal, 1 mgdly dmry

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,427
Dzielnica mieszkaniowa 3 5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord rez de chaussee avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$902,000
Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanja, Izrael
od
$1,53M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bon emplacement haut standing luxueux magnifique
Aszdod, Izrael
od
$1,23M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
Apartament na sprzedaż w Lev Ha 'ir, Tel Aviv, w pobliżu Rothschild i Neve Tzedek. Ostatni budynek. 4 piętro na 5 z windą. Trzy pokoje. 68 m2 + 12 m2 taras (Souccah). Mamad. Jeden parking, jedna piwnica. Podwójna ekspozycja. Cena: 4 950 000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Dzielnica mieszkaniowa A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera
Hadera, Izrael
od
$767,520
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się