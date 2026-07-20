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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf arnona 5 pieces

Jerusalem, Izrael
od
$1,80M
;
10
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ID: 38311
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Arnona, w pobli ¿u centrów handlowych, synagogi, parków, szko ³ ów i transportu publicznego! Nowy budynek, 13. piętro z 15 z 2 windami. 5 pokoi, 2 łazienki, 136m2 + 16m2 taras. Odnowiony. 2 miejsca parkingowe, 1 piwnica, 3 wystawy. Puste śmieci na górze.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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