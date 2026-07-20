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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,89M
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse proche mer 5 min A ne pas manquer
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ID: 38802
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bernstein Cohen, 5

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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od
$1,89M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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