  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38523
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tashah, 14

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Ashdod, Izrael
od
$924,304
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,43M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,55M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Apartament rodzinny położony w samym sercu Tel Awiwu, blisko Shenkin. Mamad, winda, balkon. 5 pokoi na 3 piętrze na ulicy. Nie przegap tego!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się