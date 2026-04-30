Dzielnica mieszkaniowa Netanya projet neuf centre ville

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Projekt Zangville - Netanya
Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta
Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić ekskluzywny projekt idealnie położony w centrum miasta Netanya, na bardzo cichym i poszukiwanym Rue Zangville.
Obszar ten korzysta ze wszystkich zalet centrum miasta:
• Sklepy, restauracje i pobliski Kikar pieszo
• Szkoły, ośrodki i synagogi dostępne na piechotę
• Plaże tylko kilka minut drogi
• Środowisko rodzinne, blisko wszystkiego, bez kompromisu w sprawie spokoju
Boiron - The High Standing As Signature
Projekt jest opracowywany przez Gaby Boiron, znanego producenta izraelskiego:
• Ukończenie hip- end
• Nienaganna jakość konstrukcji
• Nowoczesne i zrównoważone budynki
• Doskonała reputacja klientów Francophone
Każdy apartament jest zaprojektowany, aby zapewnić komfort, elegancję i prawdziwą wartość dziedzictwa.
Kalendarz i gwarancje
• Początek budowy: Marzec 2026
• Dostawa: marzec 2028
• Pełna gwarancja bankowa
• Ceny gwarantowane bez indeksacji
Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu
Metoda rozrachunku
• 7% przy podpisaniu
• 13% - marzec 2026
• 41% - 6 miesięcy przed dostarczeniem kluczy
• 29% - 1 miesiąc przed przekazaniem kluczy
• 10% - przekazanie kluczy (marzec 2028)
Lokalizacja premii
Producent odniesienia
Przedsprzedaż po korzystnych cenach
Bezpieczne inwestycje
Agencje ®
Francuski specjalista ds. nowych projektów w Izraelu
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.