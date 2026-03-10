Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer

  1. Realting.com
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
;
10
ID: 34747
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    HaNamal, 7

O kompleksie

penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z pokojami Parking podziemny Więcej informacji i spotkanie przez telefon 0546233343 Konsultant ds. nieruchomości Dan

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

