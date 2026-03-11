  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove

Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove

Netanya, Izrael
od
$613,206
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34178
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mały apartament 3 pokoje znajduje się na 6 piętrze bardzo jasne. Renove dwa lata temu. a 1 / 4 h na stopach morza Oskarżenie. Winda. Miklat w budynku. Dużo uroku.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,82M
Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Izrael
od
$423,225
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Wyłącznie sprzedaż: Micha Street, Old North, Cichy i Graniczny Widok W tajnym budynku, typowym dla Tel Awiwu, na drugim piętrze, piękny 2 pokojowy apartament jasny i dobrze zachowany. Powierzchnia mieszkalna około 60 m2 + słoneczny taras około 7 m2. Apartament, kąpany w świetle, oferuje ogr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$705,375
W samym sercu Ashdod, Rogozine Street, ogromny 4 pokojowy apartament z mamad i taras z widokiem na morze na 7 piętrze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się