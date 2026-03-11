  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34182
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Louis Pasteur, 1

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nisze w sercu zielonej rezydencji z basenem wody morskiej. Apartament 2 pokoje z widokiem na morze. Proszę o rerachichi. Rezydencja jest piękna tuż za portem Yaffo. Wodny basen. Spa. duża piwnica. 1 parking. Łącznie z mamadem

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerozolima, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,389
Do wynajęcia - Nowy Budynek Piękny i nowoczesny apartament w nowym budynku o wysokim stanie, dostępny na początku stycznia. Szczegóły własności: 3 pokoje (2 sypialnie + pokój dzienny) Balkon Nowy budynek Jasny apartament z dobrze przemyślany układ Cena: 14,000 Skontaktuj się z nami n…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$927,647
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena - Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze! - 7 / 9, - Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa, - Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką, - Piękny taras o powierz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się