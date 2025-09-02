  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Netanja, Izrael
od
$706,500
;
2
Zostawić wniosek
ID: 27536
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerwatu Iris. Projekt • 4 nowoczesne i eleganckie wieże • Apartamenty 3, 4 i 5 pokoi, jak również luksusowe penthouses • Duże tarasy i usługi rafinowane • Prywatny parking dla każdego apartamentu • Design hala wejścia i klub mieszkalny w każdym budynku Charakterystyka projektu • Hol o podwójnej wysokości, urządzony przez architekta wnętrz • Trzy windy w tym chabbatic • Otwarty widok z pierwszych pięter • Gwarancja bankowa: Mizrahi Tefahot • Początek pracy: Marzec 2025 • Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028 • Możliwości finansowania: 20% w momencie podpisania, 80% w przypadku dostawy kluczy • Usługi świadczone na wysokim poziomie Charakterystyka apartamentów • Nowoczesne płytki 80x80 we wszystkich pokojach • Centralna klimatyzacja • Projektowanie mebli łazienkowych • Zawór mieszalnika high-end • Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne • Dostosowalna kuchnia • Sklepy elektryczne w całym mieszkaniu (z wyjątkiem Mamad) Dostępne typy • 3 pokoje - 79 m2 + 9,5 m2 taras • 4 pokoje - 96 m2 + 12 m2 taras • 5 pokoi - 121 m2 + 15 m2 taras

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,08M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$900,000
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aszdod, Izrael
od
$687,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$706,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$675,000
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,32M
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$720,000
Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank L…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się