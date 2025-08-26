  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aszdod, Izrael
od
$3,60M
26.08.2025
$3,60M
14.07.2025
$3,37M
;
5
ID: 26927
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael

