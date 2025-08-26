Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje 25 apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz apartament. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Trzy apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic Podziemny parking Dostawa w ciągu 30 miesięcy Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu