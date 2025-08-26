Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya.
Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży
Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów
Charakterystyka projektu
AGENCIS prezentuje butikowy budynek z nowoczesną architekturą o wysokiej wydajności podwójne lobby urządzone przez architekta
2 windy, w tym chabbatyczny, podziemny parking
Powłoka z białego aluminium
Każdy apartament jest sprzedawany z miejscem parkingowym
Wyposażenie apartamentu
4 pokoje apartament wybrzeża
Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2
4 pokój apartament fasada
Powierzchnia 107 m2 plus taras 12m2
4 pokój apartament fasada
Powierzchnia 115 m2 plus taras 14m2
5 pokoi apartament wybrzeża
Powierzchnia 126 m2 plus taras 13.4 m2
Bardzo luksusowa obsługa wnętrza
Ceramiczne płytki granitowe 80 / 80
Porcelanowe płytki granitowe w pokojach lub parkiet do wyboru.
Płytki, parkiet lub teak do wyboru tarasu
Centralna klimatyzacja najnowszej generacji.
Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
Wybór kuchni, wśród najlepszych firm na rynku, marmurowy plan pracy
Płytki łazienkowe do sufitu
Wiszące toalety
Przygotowanie kina domowego
Magazyny elektryczne w całym domu
Zawór mieszalnika jakości
W przypadku wszystkich wizyt, prosimy o kontakt.
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.