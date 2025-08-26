Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 2 budynków, budynek 8 pięter i wieża 18 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice opcjonalne. Dostawa: 53 miesiące. Cena początkowa za jeden z 2 sztuk: 49 m2 z tarasem 6 m2: 1,820,000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan, a także Ramat Denya i Ramat Sharet