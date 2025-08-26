  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Jerozolima, Izrael
$705,000
26.08.2025
$705,000
14.07.2025
$660,115
9
ID: 26931
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 2 budynków, budynek 8 pięter i wieża 18 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice opcjonalne. Dostawa: 53 miesiące. Cena początkowa za jeden z 2 sztuk: 49 m2 z tarasem 6 m2: 1,820,000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan, a także Ramat Denya i Ramat Sharet

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$444,000
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Izrael
od
$405,000
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$990,000
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$824,100
