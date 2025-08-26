  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Izrael
od
$302,400
26.08.2025
$302,400
14.07.2025
$283,147
;
6
ID: 26899
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasteczko
    Harish

O kompleksie

Przeniesienie
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i sklepów, projekt ten będzie również obejmować galerię handlową znajdującą się w najlepszej części miasta. Harish, zaledwie 45 minut od Tel Awiwu, 40 minut od Hajfy i 30 minut od Kfar Saba i Raanana, jest dziś najmłodszym i najbardziej obiecującym miastem Izraela. W naturalnych lasach i z bezpośrednim dostępem do autostrady ma obecnie 20 000 mieszkańców i osiągnie 60 000 do 2026 r. Szczegółowy projekt: Nowoczesny kompleks 7 pięter, którego dostawa jest planowana w ciągu 5 lat. Tylko 2 apartamenty nad galerią: • 2 pokoje 47,5 m2 bez balkonu - od 1 008 900 • 2 pokoje 47,5 m2 z balkonem 5,5 m2 - od 1 060 000 do 1 piętro Warunki płatności są bardzo korzystne dla naszych pierwszych klientów: • 7% przy podpisywaniu umowy • 18% po uzyskaniu zezwolenia w ciągu 1 roku • 75% przy dostarczaniu kluczy Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Lokalizacja na mapie

Harish, Izrael

