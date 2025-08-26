Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym jeden z szabat Apartamenty: Opancerzony projekt drzwi wejściowych Drzwi wewnętrzne "Pandoor" Powierzchnia 1 m na 1 m Taras w Teck Kuchnia wyposażona w meble i marmur Elektryczne rolety w całym mieszkaniu Interkom wideo obwodu zamkniętego Ciepła woda słoneczna lub elektryczna