Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Nowy projekt Kiryat Hayovel Jerozolima 4 pokoje 94m2 i 104m2
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, składa się z 2 budynków po 20 pięter i 2 z 9 pięter
Grudzień 2026
Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel.
Apartament 4 pokoje 94m2 i 12m2 taras na 14 piętrze
Cena: 3.200.000 sh w tym 1 piwnica i 1 parking
4 pokojowy apartament 104m2 i 12m2 taras na 4. piętrze
Cena: 3,400,000 sh w tym 1 piwnica i parking
Ceny te nie zawierają naszych opłat agencyjnych
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń natychmiast pod następującymi numerami: 054 946 1963
Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.