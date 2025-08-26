Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya.
Szukasz 9 projektu netanya
Ten piękny projekt jest dla ciebie
Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży
W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście
Budowniczy Chuva, którego reputacja nie jest już do zrobienia, przeprowadził już kilka projektów, takich jak projekt morski przed plażą, Soho, projekt biura Tytan i wiele innych projektów
Charakterystyka projektu
Projekt Up Town w Chuvie obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, jak również penthouse i zawieszony ogród parter.
Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna
Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta
3 windy, w tym chabbatic
podziemny parking
Dostawa w ciągu 3 lat
Gwarancja bankowa
Wyposażenie apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Centralna klimatyzacja najnowsza generacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór marki Grohe
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Magazyny elektryczne w całym domu
Apartament 3 pokoje 83 m2 + 12 m2 od tarasu
Apartament 4 pokoje o powierzchni 97 m2 + 12m2 taras
Apartament 5 pokoi o powierzchni 128,5m2 + 12 m2 od tarasu
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
