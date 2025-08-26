Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Budowniczy Chuva, którego reputacja nie jest już do zrobienia, przeprowadził już kilka projektów, takich jak projekt morski przed plażą, Soho, projekt biura Tytan i wiele innych projektów Charakterystyka projektu Projekt Up Town w Chuvie obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, jak również penthouse i zawieszony ogród parter. Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 3 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 3 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Apartament 3 pokoje 83 m2 + 12 m2 od tarasu Apartament 4 pokoje o powierzchni 97 m2 + 12m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 128,5m2 + 12 m2 od tarasu