  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerozolima, Izrael
od
$865,200
26.08.2025
$865,200
14.07.2025
$810,116
;
5
Zostawić wniosek
ID: 26818
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Niektóre przykłady cen: 3 pokoje 82m2, balkon 12m2 Cena: 2.884.000sh 4 pokoje, 83, 85 lub 94m2, balkon 12m2 Cena od 2.959.000sh 5 sztuk, i 6 sztuk również dostępne Ceny nie zawierają naszych opłat agencyjnych Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń natychmiast pod następującymi numerami: 054 946 1963 Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
