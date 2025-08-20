  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier

Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier

Aszkelon, Izrael
od
$662,924
;
6
ID: 27192
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.07.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i schludne w każdym szczególe dla funkcjonalnego i komfortowego wnętrza. Na parterze znajduje się luksusowa hala wejściowa z eleganckimi dotykami, które charakteryzują projekt, który obejmuje również duże miejsca parkingowe i magazynowe. Projekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum handlowego, parku high-tech i dworca kolejowego, i jest otoczony przez zielone przestrzenie i placówki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Jest to idealne połączenie wiejskiego spokoju i miejskiego stylu życia.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael

