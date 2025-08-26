  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$5,55M
26.08.2025
$5,55M
14.07.2025
$5,20M
;
5
ID: 26940
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W centrum Jerozolimy, luksusowa rezydencja bardzo piękny penthouse 175 m2 z 62 mi taras panoramiczny widok zapierające dech w piersiach. wysokość sufitu. podwójne parkowanie + piwnica.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,64M
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$3,60M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,55M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$705,000
Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 2 budynków, budynek 8 pięter i wieża 18 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice opcjonalne. Dostawa: 53 miesiące. Cena początkowa za j…
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$771,000
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,10M
Nowy projekt w sercu Talpiot Jerozolima Kompleks 8 budynków, z których 4 są już zamieszkane, a 2 są wprowadzane do obrotu. 10 piętrowe budynki z luksusowym holem, 2 windy, podziemny parking i piwnice. Z pięknym parkiem, w tym plac zabaw dla dzieci, jak również różne sklepy w pobliżu znajduj…
