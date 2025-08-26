Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$887,700
26.08.2025
$887,700
14.07.2025
$831,183
ID: 26820
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Niektóre przykłady cen: 3 pokoje 82m2, balkon 12m2 Cena: 2.884.000sh 4 pokoje, 83, 85 lub 94m2, balkon 12m2 Cena od 2.959.000sh 5 sztuk, i 6 sztuk również dostępne Ceny nie zawierają naszych opłat agencyjnych Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń natychmiast pod następującymi numerami: 054 946 1963 Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

