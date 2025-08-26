Dzielnica mieszkaniowa Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

  1. Realting.com
Givat Shmuel, Izrael
$1,26M
26.08.2025
$1,26M
14.07.2025
$1,18M
6
ID: 26801
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givat Shmuel

O kompleksie

Français Français
Z przyjemnością zaprezentujemy nowy i prestiżowy program nieruchomości w nowej dzielnicy Ramat Adar w Givat Shmouel, szybko rozwijający się adres, który przyciąga coraz więcej rodzin wysokiej jakości, młodych profesjonalistów i profesjonalistów. Po co wybierać Ramat Adar z Givat Shmouel? Ramat Adar jest najlepszym z obu światów: spokojne, nowoczesne i zielone środowisko mieszkaniowe, w pobliżu Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Petah Tikva. W ten sposób cieszysz się geograficzną centralnością Izraela bez poświęcania pokoju życia. Szkoły i instytucje doskonałości w pobliżu Szybki dostęp do głównych osi (autostrada 4, droga 471 itp.) Centra handlowe, parki, synagogi, usługi zdrowotne i rekreacyjne w ciągu kilku minut Ciepła, rodzinna i troskliwa społeczność Projekt nieruchomości: stanie i komfort Położony w 20- piętrowej wieży w sercu Ramat Adar, program ten oferuje najnowsze dostępne jednostki, wszystkie dostarczane z: ✅ 2 prywatne miejsca parkingowe✅ Piwnica✅ Pełna klimatyzacja Dostępne apartamenty: 5 pokoi - 127 m2 netto + 16 m2 taras 6 pokoi - 143 m2 netto + 13 m2 tarasu Korzyści: Wydane w kwietniu 2028 r. 20% przy podpisywaniu umowy, podział na dostawy Ramat Adar jest czymś więcej niż tylko miejscem zamieszkania: wyborem życia, bezpieczną inwestycją i rzadką szansą w rozwijającym się obszarze, w sercu kraju. Zaczekaj, zadzwoń do nas.

