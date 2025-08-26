  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanya, Izrael
od
$1,16M
26.08.2025
$1,16M
14.07.2025
$1,08M
;
9
ID: 26868
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu Architektura wieży mieszkalnej, nowoczesny design i dostępność projektu sprawiają, że bardzo pożądane miejsce Wszystko jest łatwo dostępne i dostępne na piechotę Wysoka wydajność lobby urządzone przez projektanta 2 ultra szybkie i nowoczesne windy w tym chabbatic Każdy apartament jest sprzedawany z podziemnym parkingu Powłoka zewnętrzna z białego aluminium Rozpoczęto budowę Wydanie maj / czerwiec 2025 r. Gwarancja bankowa Cechy apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Wc zawieszony Magazyny elektryczne w całym domu 2-pokojowe mieszkanie 60 m2 + 20m2 4 pokój apartament strona 110m2 + 22m2 Oszałamiające widoki na Kikar i morze Odwiedź swoje przyszłe mieszkanie

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

