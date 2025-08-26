  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Unique projet neuf de maisons

Hadera, Izrael
od
$1,17M
26.08.2025
$1,17M
14.07.2025
$1,10M
;
Dzielnica mieszkaniowa Unique projet neuf de maisons
1
ID: 26833
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy nowy projekt w Hadera. Jest to projekt półautomatycznych domów o wysokiej jakości usług stojących w cichej dzielnicy mieszkalnej Hadera. - Dom na budowie 6 pokoi (5 sypialni i pokój dzienny), - 180 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi - 2 piękne apartamenty rodziców, w tym jeden na parterze, - 2 miejsca parkingowe i sąsiadująca piwnica. W trakcie budowy. Dostawa za 18 miesięcy. Wyjątkowa możliwość zakupu domu we własnym tempie! Znany promotor. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: Ra 'hel Benguigui, dyrektor działu francuskojęzycznego RE / MAX Hadera. Berzrat Hashem Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h!

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael

