Dzielnica mieszkaniowa Unique projet neuf de maisons

Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy nowy projekt w Hadera. Jest to projekt półautomatycznych domów o wysokiej jakości usług stojących w cichej dzielnicy mieszkalnej Hadera. - Dom na budowie 6 pokoi (5 sypialni i pokój dzienny), - 180 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi - 2 piękne apartamenty rodziców, w tym jeden na parterze, - 2 miejsca parkingowe i sąsiadująca piwnica. W trakcie budowy. Dostawa za 18 miesięcy. Wyjątkowa możliwość zakupu domu we własnym tempie! Znany promotor. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: Ra 'hel Benguigui, dyrektor działu francuskojęzycznego RE / MAX Hadera. Berzrat Hashem Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h!