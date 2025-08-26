Dzielnica mieszkaniowa Unique projet neuf de maisons

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy nowy projekt w Hadera.
Jest to projekt półautomatycznych domów o wysokiej jakości usług stojących w cichej dzielnicy mieszkalnej Hadera.
- Dom na budowie 6 pokoi (5 sypialni i pokój dzienny),
- 180 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi
- 2 piękne apartamenty rodziców, w tym jeden na parterze,
- 2 miejsca parkingowe i sąsiadująca piwnica.
W trakcie budowy.
Dostawa za 18 miesięcy.
Wyjątkowa możliwość zakupu domu we własnym tempie!
Znany promotor.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: Ra 'hel Benguigui, dyrektor działu francuskojęzycznego RE / MAX Hadera.
Berzrat Hashem Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h!
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
