Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Położony mniej niż 5 minut spacerem od Kikar Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Ten projekt jest wyjątkowy Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego 2 nowoczesne windy w tym kleszcz Shana Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Dostawa w ciągu 2 1 / 2 lat Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Balon słonecznej gorącej wody Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia z marmurowymi dachami Magazyny elektryczne we wszystkich oknach Take tv we wszystkich pokojach i salonie Wc zawieszony, licznik trójfazowy Taras z punktem wodnym i płytką antypoślizgową Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Oferujemy apartamenty 3 pokoje 85 m2 plus 12 m2 taras 4 pokoje 109 m2 plus 12 m2 taras