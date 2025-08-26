  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$885,000
26.08.2025
$885,000
14.07.2025
$828,655
;
4
ID: 26854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Położony mniej niż 5 minut spacerem od Kikar Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Ten projekt jest wyjątkowy Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego 2 nowoczesne windy w tym kleszcz Shana Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Dostawa w ciągu 2 1 / 2 lat Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Balon słonecznej gorącej wody Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia z marmurowymi dachami Magazyny elektryczne we wszystkich oknach Take tv we wszystkich pokojach i salonie Wc zawieszony, licznik trójfazowy Taras z punktem wodnym i płytką antypoślizgową Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Oferujemy apartamenty 3 pokoje 85 m2 plus 12 m2 taras 4 pokoje 109 m2 plus 12 m2 taras

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
